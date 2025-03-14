Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty

Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm

Phân tích, đánh giá các đề xuất phát triển hệ thống của khách hàng

Tham gia vào quá trình triển khai dự án cùng với các bộ phận khác trong công ty

Thực hiện document lại các nghiệp vụ.

Tối ưu các luồng nghiệp vụ, quy trình

Báo cáo cho trưởng dự án, hoặc cấp quản lý trực tiếp

Tham gia kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao.

Thực hiện thêm một số task của PM nếu có yêu cầu

Làm việc onsite tại quận 7, HCM

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm làm BA tại các công ty công nghệ

Hiểu về hệ thống MVL CAS

Có kinh nghiệm và mạnh về tư duy kỹ thuật phân tích dữ liệu

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về công nghệ thông tin, có kỹ năng quản lý công việc, tư duy tốt.

Viết document tốt, trình bày khoa học, rõ ràng

Khả năng training tốt

Giao tiếp hòa nhã, ôn hòa

Kiên trì nhưng phải linh động khi cần thiết.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc lên đến 30 triệu/tháng + phụ cấp onsite

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ…

Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI sau 12 tháng làm việc

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân

Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ và thưởng từ 3 triệu đến 10 triệu khi hoàn thành chứng chỉ.

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản, Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

