Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển và Triển khai Các hoạt động tối ưu hóa vận hành

Phân tích và cải thiện quy trình đặt hàng, xử lý đơn hàng, giao hàng và đổi trả hàng, tập trung vào mô hình lifestyle retailer.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (bán hàng, kho vận, công nghệ...) để rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, giảm thiểu sai sót và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ quy trình O2O (ví dụ: ứng dụng di động, hệ thống quản lý đơn hàng tích hợp)

Đánh giá hiệu quả của các giải pháp đã triển khai và đề xuất các cải tiến liên tục.

Phân tích dữ liệu về hành vi mua sắm của khách hàng để đưa ra các giải pháp tối ưu chi phí vận hành (bao bì, phí vận chuyển...).

2. Vận hành và kiểm soát kênh bán

Xây dựng và triển khai quy trình vận hành chuẩn cho tất cả các kênh bán hàng digital, đảm bảo sự đồng bộ về thông tin sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, quy trình, quy định.

Tham gia kiểm soát hoạt động bán hàng trên các kênh, phân tích số liệu, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Tham gia đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng về quy trình vận hành hợp kênh.

Tham gia khắc phục sự cố, đánh giá rủi ro các hoạt động vận hành.

3. Phát triển và Triển khai Các dự án vận hành mới

Xây dựng và quản lý hệ thống kho vận phục vụ cho kênh bán hàng online exclusive, đảm bảo hàng hóa được lưu trữ, bảo quản và xuất nhập kho chính xác, kịp thời.

Tối ưu hóa không gian kho, bố trí hàng hóa hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Áp dụng công nghệ vào quản lý kho

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp xây dựng online corner trong cửa hàng, tạo trải nghiệm mua sắm kết hợp giữa online và offline

Phối hợp với bộ phận Marketing và Thiết kế để triển khai các ý tưởng sáng tạo, thu hút khách hàng.

Đánh giá hiệu quả của mô hình Phygital và đề xuất các cải tiến.

4. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếp thị, kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vận hành đa kênh hoặc vai trò tương tự.

CÁC KỸ NĂNG

Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc và thực tiễn tốt nhất về đa kênh.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc

Khả năng đào tạo và thúc đẩy đội nhóm

Kỹ năng giao tiếp và tương tác

Thành thạo các công cụ và công nghệ phân tích dữ liệu.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Kiến thức cập nhật về các xu hướng và công nghệ đa kênh mới nhất.

Đam mê mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thưởng tháng lương 13, Thưởng thành tích và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty.

2. Thưởng dịp Lễ, Tết.

3. Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.

4. Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.

5. Khám sức khỏe định kì hằng năm.

6. Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12 ngày/năm.

7. Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.

8. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

9. Các họat động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao…

10. Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

