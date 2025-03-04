Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Business Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển và Triển khai Các hoạt động tối ưu hóa vận hành
Phân tích và cải thiện quy trình đặt hàng, xử lý đơn hàng, giao hàng và đổi trả hàng, tập trung vào mô hình lifestyle retailer.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (bán hàng, kho vận, công nghệ...) để rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, giảm thiểu sai sót và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ quy trình O2O (ví dụ: ứng dụng di động, hệ thống quản lý đơn hàng tích hợp)
Đánh giá hiệu quả của các giải pháp đã triển khai và đề xuất các cải tiến liên tục.
Phân tích dữ liệu về hành vi mua sắm của khách hàng để đưa ra các giải pháp tối ưu chi phí vận hành (bao bì, phí vận chuyển...).
2. Vận hành và kiểm soát kênh bán
Xây dựng và triển khai quy trình vận hành chuẩn cho tất cả các kênh bán hàng digital, đảm bảo sự đồng bộ về thông tin sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, quy trình, quy định.
Tham gia kiểm soát hoạt động bán hàng trên các kênh, phân tích số liệu, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Tham gia đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng về quy trình vận hành hợp kênh.
Tham gia khắc phục sự cố, đánh giá rủi ro các hoạt động vận hành.
3. Phát triển và Triển khai Các dự án vận hành mới
Xây dựng và quản lý hệ thống kho vận phục vụ cho kênh bán hàng online exclusive, đảm bảo hàng hóa được lưu trữ, bảo quản và xuất nhập kho chính xác, kịp thời.
Tối ưu hóa không gian kho, bố trí hàng hóa hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Áp dụng công nghệ vào quản lý kho
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp xây dựng online corner trong cửa hàng, tạo trải nghiệm mua sắm kết hợp giữa online và offline
Phối hợp với bộ phận Marketing và Thiết kế để triển khai các ý tưởng sáng tạo, thu hút khách hàng.
Đánh giá hiệu quả của mô hình Phygital và đề xuất các cải tiến.
4. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếp thị, kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vận hành đa kênh hoặc vai trò tương tự.
CÁC KỸ NĂNG
Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc và thực tiễn tốt nhất về đa kênh.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc
Khả năng đào tạo và thúc đẩy đội nhóm
Kỹ năng giao tiếp và tương tác
Thành thạo các công cụ và công nghệ phân tích dữ liệu.
CÁC YÊU CẦU KHÁC
Kiến thức cập nhật về các xu hướng và công nghệ đa kênh mới nhất.
Đam mê mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thưởng tháng lương 13, Thưởng thành tích và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty.
2. Thưởng dịp Lễ, Tết.
3. Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
4. Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.
5. Khám sức khỏe định kì hằng năm.
6. Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12 ngày/năm.
7. Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.
8. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
9. Các họat động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao…
10. Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

