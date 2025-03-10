Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 7 Metro Tower, 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản cá nhân trên Facebook, nắm vững các phương pháp bảo trì và phát triển tài khoản cá nhân.

- Nhận, giao tiếp và phối hợp với bộ phận quảng cáo để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên những người có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo trì và quản lý tài khoản cá nhân trên Facebook.

- Hiểu biết về các công cụ và nền tảng quảng cáo của Facebook (nền tảng quản lý quảng cáo, nền tảng quản lý doanh nghiệp, v.v.).

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Có khả năng đọc và viết tiếng Anh cơ bản.

- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, chủ động và có ý thức bảo mật cao.

Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, tùy thuộc vào năng lực (10,000,000 - 15,000,000 VNĐ).

- Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

- Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực marketing và quảng cáo.

- Các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin