Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 384/9 - 9A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Võ Thị Sáu, Q3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo và truyền thông nội bộ phù hợp với nhu cầu của khách hàng mục tiêu của công ty (các chương trình đào tạo kỹ năng, workshop, podcast nội bộ...).

Phân tích nhu cầu đào tạo và truyền thông nội bộ của khách hàng mục tiêu, viết proposal đề xuất các giải pháp đào tạo và truyền thông.

Phối hợp với chuyên gia để xây dựng nội dung các chương trình: Kịch bản, giáo án, slide nội dung, bài viết...

Điều phối các nguồn lực để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Đánh giá hiệu quả của dự án, cập nhật các xu hướng đào tạo và truyền thông nội bộ để đề xuất các giải pháp cải tiến.

Yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, tâm lý học, giáo dục học hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực đào tạo hoặc truyền thông nội bộ doanh nghiệp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển chương trình đào tạo, thiết kế tài liệu đào tạo hoặc triển khai các dự án truyền thông nội bộ.

Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp kiến thức để viết bài và biên tập nội dung.

Sử dụng tốt các ứng dụng thiết kế (Adobe Photoshop, Illustrator, Canva...) là một lợi thế lớn.

Sáng tạo, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao.

Đam mê với việc phát triển con người, mong muốn mang lại giá trị cho cộng đồng.

Tinh thần ham học hỏi, cầu thị, chủ động cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.

Tại Công Ty Cổ Phần Bliss Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 40h/tuần ( nghỉ lễ, tết theo quy định)

Tham gia bảo hiểm sức khoẻ toàn diện

Tham gia khám sức khỏe định kỳ

16+ ngày phép/năm

Thưởng theo quý, dự án, năm

Thưởng/Qùa lễ, tết, sinh nhật

Companytrip định kỳ, party sinh nhật,...

Review lương 6 tháng/lần theo kết quả/đánh giá đạt được

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bliss

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin