Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bliss
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Công Ty Cổ Phần Bliss

Chuyên viên đào tạo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Bliss

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 384/9

- 9A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Võ Thị Sáu, Q3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo và truyền thông nội bộ phù hợp với nhu cầu của khách hàng mục tiêu của công ty (các chương trình đào tạo kỹ năng, workshop, podcast nội bộ...).
Phân tích nhu cầu đào tạo và truyền thông nội bộ của khách hàng mục tiêu, viết proposal đề xuất các giải pháp đào tạo và truyền thông.
Phối hợp với chuyên gia để xây dựng nội dung các chương trình: Kịch bản, giáo án, slide nội dung, bài viết...
Điều phối các nguồn lực để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng.
Đánh giá hiệu quả của dự án, cập nhật các xu hướng đào tạo và truyền thông nội bộ để đề xuất các giải pháp cải tiến.
Yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, tâm lý học, giáo dục học hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực đào tạo hoặc truyền thông nội bộ doanh nghiệp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển chương trình đào tạo, thiết kế tài liệu đào tạo hoặc triển khai các dự án truyền thông nội bộ.
Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp kiến thức để viết bài và biên tập nội dung.
Sử dụng tốt các ứng dụng thiết kế (Adobe Photoshop, Illustrator, Canva...) là một lợi thế lớn.
Sáng tạo, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao.
Đam mê với việc phát triển con người, mong muốn mang lại giá trị cho cộng đồng.
Tinh thần ham học hỏi, cầu thị, chủ động cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.

Tại Công Ty Cổ Phần Bliss Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 40h/tuần ( nghỉ lễ, tết theo quy định)
Tham gia bảo hiểm sức khoẻ toàn diện
Tham gia khám sức khỏe định kỳ
16+ ngày phép/năm
Thưởng theo quý, dự án, năm
Thưởng/Qùa lễ, tết, sinh nhật
Companytrip định kỳ, party sinh nhật,...
Review lương 6 tháng/lần theo kết quả/đánh giá đạt được

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bliss

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bliss

Công Ty Cổ Phần Bliss

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 38 đường số 8, khu Hà Đô, phường 12, quận 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-dao-tao-thu-nhap-8-12-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job317764
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên đào tạo EMG Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận EMG Education
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Transimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Transimex
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH MT Cosmetics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MT Cosmetics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần MEDSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần MEDSI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL
9 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 2,000 USD GSM
800 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
400 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH CON CHIM NHẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH CON CHIM NHẠI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GREENHOUSE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GREENHOUSE GROUP
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Showa Gloves Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Showa Gloves Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH STO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH STO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Transimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Transimex
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Qualy Cashew làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Qualy Cashew
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo ADP Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ADP Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH STO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH STO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 650 - 1,000 USD Mathnasium Việt Nam
650 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GREENHOUSE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GREENHOUSE GROUP
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,000 USD Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo EMG Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận EMG Education
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Comtech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Comtech
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
400 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm