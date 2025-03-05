Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH CHB FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chế độ phúc lợi đầy đủ (BHXH, BHYT, ngày phép...) Lương tháng 13, thưởng lễ, tết theo chế độ của công ty Tham gia team building, du lịch hàng năm Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Hỗ trợ tiền ăn trưa, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều phối, tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo theo kế hoạch đào tạo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu (kể cả đào tạo ban đầu cho nhân viên mới), truyền lửa, thúc đẩy và tạo động lực cho đội ngũ bán hàng.

Tổ chức đánh giá kiến thức, kỹ năng của đội ngũ bán hàng.

Soạn thảo và đề xuất quy trình, quy định, hướng dẫn làm việc cho đội ngũ bán hàng (Sales Process Book), các tài liệu đào tạo cho đội ngũ bán hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức như tài liệu bằng giấy, bản mềm, video, hội thoại ghi âm,…về các nội dung: Quy trình bán hàng, tình huống bán hàng, kỹ năng mềm,…

Giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện nội bộ của Sales (VD: Huấn luyện trực tiếp trên tuyến - On Field Coaching...)

Tổng hợp danh sách cán bộ, người lao động tham gia đào tạo, thực hiện thông báo tới từng đối tượng được tham gia đào tạo.

Triển khai công tác hậu cần và quản lý các lớp đào tạo; phối hợp với các đơn vị, bộ phận và cá nhân đánh giá kết quả sau đào tạo.

Đầu mối tham mưu cho Quản lý trực tiếp, Trưởng các đơn vị, bộ phận, Ban Lãnh đạo trong việc sử dụng kết quả đào tạo và sau đào tạo đối với người lao động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực và có khả năng kiểm soát cảm xúc bản thân

Giọng nói rõ ràng, không nói giọng địa phương, không nói ngọng, nói lắp

Khả năng xử lý tình huống tốt, phản ứng nhanh và giao tiếp cơ bản

Có tinh thần cầu thị, ham học hỏi.

Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt

Sử dụng tốt các trang mạng social và vi tính văn phòng (Excel, Word,..)

Ưu tiên biết Tiếng Anh cơ bản

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí marketing ngành F&B

Ưu tiên việc sử dụng thành thạo excel và phân tích dữ liệu quảng cáo & người dùng

Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin