Tuyển Hành chính nhân sự CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Hoàn thiện bảng chấm công hàng tháng, tổng hợp toàn bộ các biến động nhân sự, các dữ liệu liên quan để cập nhật kịp thời vào bảng lương.

Phối hợp theo dõi giải quyết chế độ người lao động, theo dõi cập nhật số liệu tăng, giảm Bảo hiểm xã hội, đối chiếu số liệu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp mới sổ BHXH, chốt sổ Bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, cấp mới thẻ Bảo hiểm y tế,...

Định kỳ cập nhật biến động về số lượng nhân viên tham gia bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn, theo dõi việc cấp phát thẻ và hỗ trợ hướng dẫn nhân viên yêu cầu bồi thường (nếu có)

Thực hiện các chế độ phúc lợi cho nhân viên theo chính sách được phê duyệt: Cưới xin, tang chế, thưởng thâm niên...

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: mua bán, cấp phát đồ dùng văn phòng, vật tư kho, quản lý máy móc thiết bị, IT...

Đặt vé máy bay, khách sạn (nếu có) cho các chuyến đi công tác, thanh toán tiền nhà ở và chi phí dịch vụ nhà ở cho GM

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan

Tiếng Anh giao tiếp

Có hiểu biết chung về luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội và luật thuế thu nhập cá nhân

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các công việc được giao.

Cẩn thận, chu đáo, hòa đồng, năng động

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 05 ngày/tuần, từ thứ 2 – thứ 6

Thử việc hưởng 100% lương

Được tham gia BHXH ngay khi hết thời gian thử việc, được tham gia BH tai nạn 24/24 & BH sức khỏe tham quan nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin