Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập Đoàn FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Soạn thảo và đàm phán hợp đồng với khách hàng

- Soạn thảo hợp đồng với khách hàng sau khi xác nhận thông tin trúng thầu, bao gồm: đề xuất điều khoản hợp đồng; tổng hợp ý kiến của các phòng ban liên quan về hợp đồng và đệ trình nội dung đàm phán lên cấp có thẩm quyền;

- Điều phối các phòng ban liên quan tham gia đàm phán hợp đồng dưới sự chủ trì của Lãnh đạo phụ trách, căn cứ vào hồ sơ mời thầu/hồ sơ mời chào giá/hồ sơ dự thầu/hồ sơ chào giá đã được phát hành;

- Cảnh báo kịp thời các rủi ro trong quá trình đàm phán hợp đồng với khách hàng; đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro, thiệt hại và bảo vệ quyền lợi của Công ty trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Soạn thảo các công văn, phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng với khách hàng.

Hỗ trợ công tác đấu thầu

- Trực tiếp tham gia lập Hồ sơ năng lực của Hồ sơ dự thầu;

- Xử lý các thông tin hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu từ Lãnh đạo Ban theo phân công;

- Tham gia chuẩn bị các nội dung cần thiết cho quá trình thương thảo hợp đồng.