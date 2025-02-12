Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược tuyển dụng phù hợp với nhu cầu của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên và lựa chọn ứng viên phù hợp.

Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, ký hợp đồng lao động với ứng viên trúng tuyển.

Quản lý hồ sơ ứng viên, cập nhật thông tin tuyển dụng.

Báo cáo kết quả tuyển dụng cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng của công ty.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến tuyển dụng theo yêu cầu của cấp trên.

Làm việc trực tiếp với các bộ phận khác trong công ty để hiểu rõ nhu cầu tuyển dụng của từng bộ phận.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ.

Nghiên cứu thị trường lao động và cập nhật thông tin về xu hướng tuyển dụng.

Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các trường đại học, cao đẳng và các trung tâm đào tạo nghề.

Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ tuyển dụng như: phần mềm quản lý ứng viên, phần mềm quản lý nhân sự,...

Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí chuyên viên tuyển dụng

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, sáng tạo.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Nắm bắt nhanh các kiến thức mới về tuyển dụng.

Có kỹ năng viết và chỉnh sửa nội dung tuyển dụng.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Có cơ hội được làm việc với các thương hiệu hàng tiêu dùng nổi tiếng.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

