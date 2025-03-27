Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Trường Quốc Tế Nam Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí Chuyên viên Tuyển sinh làm việc tại các cơ sở của trường tại Bình Thạnh/ Gò Vấp.

A. CHỨC NĂNG CÔNG VIỆC

1. Công tác Tuyển sinh

• Thu thập, tổng hợp thông tin về các loại phí, chương trình học, chính sách ưu đãi tuyển sinh của các trường đối thủ cạnh tranh;

• Phân tích, đánh giá thông tin thu thập được, từ đó đóng góp ý kiến đề xuất cải tiến thay đổi nếu có cho các loại phí, chính sách phí và các ưu đãi tuyển sinh phù hợp;

• Xây dựng kế hoạch, chiến lược thúc đẩy Tuyển sinh cá nhân theo tuần, tháng, năm và theo từng giai đoạn Tuyển sinh;

• Hỗ trợ trưởng nhóm xây dựng quy trình, quy định và hướng dẫn tuyển sinh;

• Hỗ trợ trưởng nhóm xây dựng bộ thông tin Tuyển sinh (chính sách tài chính, phiếu đăng ký nhập học, và Hồ sơ học sinh theo quy định, thông tin dịch vụ, video tuyển sinh, brochure, leaflet...);

• Đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường học để tăng cường hiệu quả tuyển sinh dưới sự tư vấn và giám sát của quản lý;

• Tham gia các sự kiện trong và ngoài trường để tư vấn cho phụ huynh học sinh;

• Nắm và hiểu rõ quy trình, quy định, biểu mẫu và các chương trình tri ân khuyến mãi Tuyển sinh trong năm học;