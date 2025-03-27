Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Trường Quốc Tế Nam Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Trường Quốc Tế Nam Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trường Quốc Tế Nam Mỹ
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Trường Quốc Tế Nam Mỹ

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69/68 Dang Thuy Tram Str., Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí Chuyên viên Tuyển sinh làm việc tại các cơ sở của trường tại Bình Thạnh/ Gò Vấp.
A. CHỨC NĂNG CÔNG VIỆC
1. Công tác Tuyển sinh
• Thu thập, tổng hợp thông tin về các loại phí, chương trình học, chính sách ưu đãi tuyển sinh của các trường đối thủ cạnh tranh;
• Phân tích, đánh giá thông tin thu thập được, từ đó đóng góp ý kiến đề xuất cải tiến thay đổi nếu có cho các loại phí, chính sách phí và các ưu đãi tuyển sinh phù hợp;
• Xây dựng kế hoạch, chiến lược thúc đẩy Tuyển sinh cá nhân theo tuần, tháng, năm và theo từng giai đoạn Tuyển sinh;
• Hỗ trợ trưởng nhóm xây dựng quy trình, quy định và hướng dẫn tuyển sinh;
• Hỗ trợ trưởng nhóm xây dựng bộ thông tin Tuyển sinh (chính sách tài chính, phiếu đăng ký nhập học, và Hồ sơ học sinh theo quy định, thông tin dịch vụ, video tuyển sinh, brochure, leaflet...);
• Đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường học để tăng cường hiệu quả tuyển sinh dưới sự tư vấn và giám sát của quản lý;
• Tham gia các sự kiện trong và ngoài trường để tư vấn cho phụ huynh học sinh;
• Nắm và hiểu rõ quy trình, quy định, biểu mẫu và các chương trình tri ân khuyến mãi Tuyển sinh trong năm học;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Quốc Tế Nam Mỹ

Trường Quốc Tế Nam Mỹ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 80/68 Duong Quang Ham Str., Ward 5, Go Vap Dist.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

