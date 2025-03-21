Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GM GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 181 Thân Văn Nhiếp, An Phu, Thủ Đức City, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tuyển dụng các vị trí theo kế hoạch công ty, gồm lọc hồ sơ, sơ vấn, hẹn phỏng vấn, mời nhận việc..
2. Đào tạo dẫn nhập, hướng dẫn công việc, chuyển giao tư liệu cho Nv mới
3. Hỗ trợ các phần việc khác của phòng HCNS...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
• Nhanh nhẹn, năng lượng tích cực, ngoại hình khá
Môi trường công ty:
- Nhân sự: 20
- Lĩnh vực: Mỹ phẩm, thời trang Hàn Quốc
- Lương: 9-13 triệu, KPI thưởng
- Làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6
- Địa điểm làm việc: 181 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP HCM
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
KPI thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
