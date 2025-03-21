Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 181 Thân Văn Nhiếp, An Phu, Thủ Đức City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tuyển dụng các vị trí theo kế hoạch công ty, gồm lọc hồ sơ, sơ vấn, hẹn phỏng vấn, mời nhận việc..

2. Đào tạo dẫn nhập, hướng dẫn công việc, chuyển giao tư liệu cho Nv mới

3. Hỗ trợ các phần việc khác của phòng HCNS...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

• Nhanh nhẹn, năng lượng tích cực, ngoại hình khá

Môi trường công ty:

- Nhân sự: 20

- Lĩnh vực: Mỹ phẩm, thời trang Hàn Quốc

- Lương: 9-13 triệu, KPI thưởng

- Làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Địa điểm làm việc: 181 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP HCM

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

KPI thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GM GROUP

