Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thời trang VMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

- Lập kế hoạch tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Thực hiện quy trình tuyển dụng từ giai đoạn sàn lọc hồ sơ, lựa chọn ứng viên phù hợp, phỏng vấn, đánh giá kỹ năng; hoàn tất thủ tục và theo dõi đánh giá quá trình thử việc.

- Nghiên cứu và tìm kiếm ứng viên: Tiến hành nghiên cứu thị trường lao động để hiểu sâu về nguồn cung ứng lao động và xu hướng tuyển dụng.

- Sử dụng các công cụ, nguồn thông tin (trang web việc làm, mạng xã hội, cơ sở dữ liệu ứng viên, v.vv..) chủ động phối hợp các phòng ban để tìm kiếm ứng viên tiềm năng.

- Xây dựng hệ thống quy chế, quy trình, duy trì hệ thống đánh giá ứng viên và điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với yêu cầu của vị trí công việc cụ thể phục vụ cho công tác tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực.

- Xây dựng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng theo kế hoạch kinh doanh công ty.

- Xây dựng và quản lý dữ liệu ứng viên phục vụ công tác tuyển dụng.

- Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng : viết bài content truyền thông các sự kiện và văn hóa công ty.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện nội bộ gắn kết trong công ty.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong công tác tuyển dụng khối BO và hệ thống chuỗi.

- Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên và ra quyết định sàng lọc.

- Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc.

- Có khả năng giao tiếp mạch lạc, trình bày tốt để phục vụ cho quá trình làm việc cùng đồng nghiệp, ứng viên cũng như cấp quản lý.

- Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra hiệu quả.

- Kinh nghiệm viết bài và tương tác tốt trên các mạng xã hội và các kênh truyền thông nội bộ khác (bảng thông báo, email, website nội bộ...)

- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, thẳng thắn.

Tại Công ty TNHH Thời trang VMG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong một công ty thời trang cao cấp với thâm niên hơn 20 năm trên thị trường phân phối và bán lẻ thời trang cao cấp. Hệ thống phát triển hơn 30 cửa hàng trên toàn quốc.

- Môi trường ổn định với tỉ lệ CBNV gắn bó từ 5 năm trở lên đạt gần 50%.

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

- Thu nhập cạnh tranh dựa theo năng lực.

- Thưởng lương tháng 13,14 (tùy vào tình hình Kinh doanh)

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật

- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn vào đội ngũ kế thừa và cơ hội thăng tiến

- Được hưởng các chính sách phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể như: Khám sức khỏe định kỳ, Team Building, Happy Hour, Gala cuối năm, kỉ niệm sinh nhật công ty và CBNV, các ngày lễ Tết...

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung với không gian làm việc sang trọng, đầy đủ tiện nghi: phòng ăn; tủ lạnh, lò vi sóng, máy pha cà phê, tủ căn tin đồng giá (trang bị nước uống...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang VMG

