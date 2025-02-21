Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH JAVILINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH JAVILINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH JAVILINK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH JAVILINK VIỆT NAM

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH JAVILINK VIỆT NAM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: H3 TT10, Đường Foresa 8, KĐT Xuân Phương Quốc Hội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Tuyển dụng (đăng tuyển, lọc hồ sơ, hẹn phỏng vấn, tham gia phỏng vấn) và đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
- Quản lý hồ sơ nhân sự nội bộ
- Soạn thảo các văn bản nhân sự nội bộ,…..
- Theo dõi chấm công, tính lương.
- Tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người lao động
- Mua bán, quản lý VPP
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của của cấp quản lý

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tuyển dụng số lượng lớn là lợi thế
- Có khả năng giao tiếp tốt, quan sát, tỉ mỉ, cận trọng
- Thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng lắng nghe, biết nắm bắt tâm lý con người
- Biết sắp xếp, bao quát công việc
- Quản lý thời gian làm việc tốt
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH JAVILINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Khởi điểm 8 triệu + thưởng+ ăn trưa tại công ty
- Được cung cấp máy tính, điện thoại khi làm việc
- Thử việc từ 01 – 02 tháng, 85% lương
- Hưởng 12 ngày phép có lương hàng năm
- Thưởng quý, sinh nhật, lễ (30/04, 01/05, 01/06, 02/09, Trung thu, Tết Dương lịch….), thưởng tháng 13,…
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
- Lộ trình thăng tiến, định hướng nghề nghiệp rõ ràng
- Chế độ khám sức khỏe, du lịch, nghỉ mát hàng năm,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAVILINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JAVILINK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH JAVILINK VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 54a LƯU HỮU PHƯỚC, MỸ ĐÌNH, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

