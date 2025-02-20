Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin tuyển dụng của các phòng ban trong công ty;

Lên kế hoạch tuyển dụng;

Đăng tin tuyển dụng trên các trang mạng xã hội ;

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn và hẹn ứng viên đến phỏng vấn;

Hẹn lịch ứng viên tham gia đi làm sau khi Pass phỏng vấn ;

Tiếp đón nhân sự nhận việc, chăm sóc/hỗ trợ ứng viên sau khi nhận việc, làm quen công việc;

Cập nhật data tuyển dụng, báo cáo tuyển dụng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân;

Từ 1 năm kinh nghiệm tuyển mass trở lên

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan;

Năng nổ, nhanh nhẹn, sẵn sàng học hỏi;

Sử dụng tốt excel, word.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí khác

Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc;

Được đào tạo 1-1 khi bắt tay vào làm việc;

Xét tăng lương sau thời gian thử việc và định kỳ 1 lần/năm;

Được thưởng lương tháng 13; thưởng nhân viên xuất sắc;

Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản;

Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm;

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn, cử đi học các khóa học liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin