Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tiếp nhận thông tin tuyển dụng của các phòng ban trong công ty;
Lên kế hoạch tuyển dụng;
Đăng tin tuyển dụng trên các trang mạng xã hội ;
Sàng lọc hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn và hẹn ứng viên đến phỏng vấn;
Hẹn lịch ứng viên tham gia đi làm sau khi Pass phỏng vấn ;
Tiếp đón nhân sự nhận việc, chăm sóc/hỗ trợ ứng viên sau khi nhận việc, làm quen công việc;
Cập nhật data tuyển dụng, báo cáo tuyển dụng

Có laptop cá nhân;
Từ 1 năm kinh nghiệm tuyển mass trở lên
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan;
Năng nổ, nhanh nhẹn, sẵn sàng học hỏi;
Sử dụng tốt excel, word.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí khác
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc;
Được đào tạo 1-1 khi bắt tay vào làm việc;
Xét tăng lương sau thời gian thử việc và định kỳ 1 lần/năm;
Được thưởng lương tháng 13; thưởng nhân viên xuất sắc;
Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản;
Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm;
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn, cử đi học các khóa học liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Mỹ Sơn, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

