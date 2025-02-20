Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48,Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Đề xuất phương án triển khai việc tuyển dụng;

Quản lý thực hiện & phát triển các hoạt động tuyển dụng: tìm kiếm, đánh giá và chọn lựa ứng viên phù hợp... đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển dụng được giao;

Xây dựng và triển khai quy trình và công cụ tuyển dụng hiệu quả;

Xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới ứng viên tiềm năng thông qua các kênh đăng tuyển, diễn đàn, liên kết với các đối tác;

Báo cáo, đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng;

Tham gia vào các sự kiện tuyển dụng, tăng cường quan hệ với các trường Đại học, các tổ chức đào tạo để xây dựng nguồn và truyền thông thương hiệu, hình ảnh Công ty;

Truyền thông thông tin tuyển dụng, thực hiện các biện pháp phát triển thương hiệu tuyển dụng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Quản trị nhân lực...;

Có kinh nghiệm từ 1 - 3 năm ở vị trí tương đương;

Kỹ năng đám phán, thiết lập, quan hệ, giao tiếp tốt;

Có kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo;

Có khả năng tổ chức, triển khai, giám sát công việc một cách độc lập & quản lý thời gian tốt;

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, cẩn thận, trung thực;

Thái độ tích cực và kỹ năng giao tiếp tốt..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Rank lương từ 11-14M

Nghỉ trọn vẹn hai ngày T7 và CN hàng tuần

Cung cấp laptop, công cụ, dụng cụ làm việc

Công ty chi trả vé gửi xe tại hầm xe của toà nhà

Đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, lương tháng 13, quà tặng lễ tết, sinh nhật,...

Ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân sự

Hoạt động văn hoá - Tháng văn hoá của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

