Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
- Hà Nội: 48,Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Đề xuất phương án triển khai việc tuyển dụng;
Quản lý thực hiện & phát triển các hoạt động tuyển dụng: tìm kiếm, đánh giá và chọn lựa ứng viên phù hợp... đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển dụng được giao;
Xây dựng và triển khai quy trình và công cụ tuyển dụng hiệu quả;
Xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới ứng viên tiềm năng thông qua các kênh đăng tuyển, diễn đàn, liên kết với các đối tác;
Báo cáo, đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng;
Tham gia vào các sự kiện tuyển dụng, tăng cường quan hệ với các trường Đại học, các tổ chức đào tạo để xây dựng nguồn và truyền thông thương hiệu, hình ảnh Công ty;
Truyền thông thông tin tuyển dụng, thực hiện các biện pháp phát triển thương hiệu tuyển dụng;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 - 3 năm ở vị trí tương đương;
Kỹ năng đám phán, thiết lập, quan hệ, giao tiếp tốt;
Có kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo;
Có khả năng tổ chức, triển khai, giám sát công việc một cách độc lập & quản lý thời gian tốt;
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, cẩn thận, trung thực;
Thái độ tích cực và kỹ năng giao tiếp tốt..
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ trọn vẹn hai ngày T7 và CN hàng tuần
Cung cấp laptop, công cụ, dụng cụ làm việc
Công ty chi trả vé gửi xe tại hầm xe của toà nhà
Đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, lương tháng 13, quà tặng lễ tết, sinh nhật,...
Ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân sự
Hoạt động văn hoá - Tháng văn hoá của tập đoàn
