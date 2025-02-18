Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MORGAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MORGAND
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH MORGAND

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Tiếp nhận, cập nhật chỉ tiêu tuyển dụng từ các Khối, phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng
-Thực hiện tuyển dụng ,tổ chức phỏng vấn để đánh giá ứng viên phù hợp sau khi phỏng vấn
-Thực hiện tiếp nhân nhân sự mới theo quy định đúng theo quy trình của Công ty
-Thực hiện lập Kế hoạch đào tạo thông qua khảo sát nhu cầu đào tạo từ các khối, phòng ban, bộ phận, định hướng của Công ty
-Tổ chức các hoạt động đào tạo cho các khối, phòng ban theo kế hoạch đã duyệt
-Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh
-Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
-Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn...

Tại CÔNG TY TNHH MORGAND Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng + Phụ cấp ăn + Vé xe + Thưởng nếu có
- Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
-Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
-Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MORGAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Ngọc Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

