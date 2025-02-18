Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MORGAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH MORGAND
- Hà Nội: Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
-Tiếp nhận, cập nhật chỉ tiêu tuyển dụng từ các Khối, phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng
-Thực hiện tuyển dụng ,tổ chức phỏng vấn để đánh giá ứng viên phù hợp sau khi phỏng vấn
-Thực hiện tiếp nhân nhân sự mới theo quy định đúng theo quy trình của Công ty
-Thực hiện lập Kế hoạch đào tạo thông qua khảo sát nhu cầu đào tạo từ các khối, phòng ban, bộ phận, định hướng của Công ty
-Tổ chức các hoạt động đào tạo cho các khối, phòng ban theo kế hoạch đã duyệt
-Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
-Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn...
Tại CÔNG TY TNHH MORGAND Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
-Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
-Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MORGAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI