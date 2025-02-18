Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MORGAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Tiếp nhận, cập nhật chỉ tiêu tuyển dụng từ các Khối, phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng

-Thực hiện tuyển dụng ,tổ chức phỏng vấn để đánh giá ứng viên phù hợp sau khi phỏng vấn

-Thực hiện tiếp nhân nhân sự mới theo quy định đúng theo quy trình của Công ty

-Thực hiện lập Kế hoạch đào tạo thông qua khảo sát nhu cầu đào tạo từ các khối, phòng ban, bộ phận, định hướng của Công ty

-Tổ chức các hoạt động đào tạo cho các khối, phòng ban theo kế hoạch đã duyệt

-Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh

-Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

-Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn...

Tại CÔNG TY TNHH MORGAND Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng + Phụ cấp ăn + Vé xe + Thưởng nếu có

- Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

-Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

-Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MORGAND

