Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul
Ngày đăng tuyển: 09/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Văn phòng Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận order tuyển dụng (Order theo đầu tháng hoặc đột xuất, bổ sung, thay thế, thêm mới theo kế hoạch kinh doanh)
Lên nội dung content, hình ảnh banner, backroup Đăng tuyển trên các kênh
Đăng tuyển trên các kênh trang việc làm, group facebook, kết nối với nguồn giới thiệu nội bộ
Trả lời, giải đáp, tư vấn cho ứng viên nhận data, CV
Sàng lọc CV
Hẹn Phỏng vấn, gửi thư mời qua mail hoặc zalo, facebook
Trao đổi thông tin tổng quát về Công ty và khái quát sơ qua về công việc (giải đáp, điều hướng, tư vấn cho ứng viên), (có thể cho ứng viên làm bài test tùy từng vị trí)
Kết nối liên hệ bộ phận chuyên môn phỏng vấn vòng 2
Làm thủ tục hồ sơ thư mời nhận việc hẹn thời gian, ngày nhận việc, đàm phán thương lượng về cơ chế lương
Tiếp nhận ứng viên đến nhận việc và cho nhân sự ký thư mời nhận việc.
Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần theo quy định hoặc đột xuất cho Trưởng phòng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Nhanh nhẹn, năng động, cầu tiến, ham học hỏi, chịu được áp lực trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp ăn + Phụ cấp trách nhiệm + Gửi xe + Thưởng KPI + Thưởng khác (nếu có)
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...công ty cấp máy tính làm việc.
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 215 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

