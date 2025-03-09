Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Văn phòng Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận order tuyển dụng (Order theo đầu tháng hoặc đột xuất, bổ sung, thay thế, thêm mới theo kế hoạch kinh doanh)

Lên nội dung content, hình ảnh banner, backroup Đăng tuyển trên các kênh

Đăng tuyển trên các kênh trang việc làm, group facebook, kết nối với nguồn giới thiệu nội bộ

Trả lời, giải đáp, tư vấn cho ứng viên nhận data, CV

Sàng lọc CV

Hẹn Phỏng vấn, gửi thư mời qua mail hoặc zalo, facebook

Trao đổi thông tin tổng quát về Công ty và khái quát sơ qua về công việc (giải đáp, điều hướng, tư vấn cho ứng viên), (có thể cho ứng viên làm bài test tùy từng vị trí)

Kết nối liên hệ bộ phận chuyên môn phỏng vấn vòng 2

Làm thủ tục hồ sơ thư mời nhận việc hẹn thời gian, ngày nhận việc, đàm phán thương lượng về cơ chế lương

Tiếp nhận ứng viên đến nhận việc và cho nhân sự ký thư mời nhận việc.

Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần theo quy định hoặc đột xuất cho Trưởng phòng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Nhanh nhẹn, năng động, cầu tiến, ham học hỏi, chịu được áp lực trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp ăn + Phụ cấp trách nhiệm + Gửi xe + Thưởng KPI + Thưởng khác (nếu có)

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...công ty cấp máy tính làm việc.

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

