Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1,Tòa nhà TXT, Số 10 ngõ 1 Bùi Huy Bích , Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline, quản lý hồ sơ ứng viên.
Sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ, theo dõi hiệu quả tuyển dụng.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác quản lý nhân sự.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.
Đàm phán mức lương và các điều khoản khác với ứng viên được chọn.
Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến tuyển dụng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng
Hiểu biết về các phương pháp tuyển dụng hiện đại.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập.
Khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm và sàng lọc ứng viên online.
Am hiểu về luật lao động Việt Nam.
Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bên liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Cơ hội ưu đãi khi mua sản phẩm của công ty.
Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

