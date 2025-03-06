Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1,Tòa nhà TXT, Số 10 ngõ 1 Bùi Huy Bích , Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline, quản lý hồ sơ ứng viên.

Sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ, theo dõi hiệu quả tuyển dụng.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác quản lý nhân sự.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.

Đàm phán mức lương và các điều khoản khác với ứng viên được chọn.

Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến tuyển dụng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng

Hiểu biết về các phương pháp tuyển dụng hiện đại.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập.

Khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm và sàng lọc ứng viên online.

Am hiểu về luật lao động Việt Nam.

Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bên liên quan.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cơ hội ưu đãi khi mua sản phẩm của công ty.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

