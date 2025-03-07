Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18C Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tuyển dụng các vị trí trong công ty theo đề xuất của các bộ phận.

- Đăng tin tuyển dụng và sàng lọc CV ứng viên.

- Lập báo các theo tuần và tháng.

- Truyền thông nội bộ: Tổ chức sự kiện công ty, giám sát và thực hiện truyền thông nội bộ các thông báo, quy định, quy trình, hướng dẫn nhân sự tới toàn thể CBCNV.

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế.

- Tốt nghiệp các trường cao đẳng/đại học.

- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán tốt

- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc

- Thành thạo tin học văn phòng, thành thạo các phần mềm quản lý nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI

