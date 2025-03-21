Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu, lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng nhân sự theo phân công và định biên nhân sự được phê duyệt.

Thực hiện công tác tìm kiếm nguồn ứng viên, sàng lọc hồ sơ và sắp xếp lịch phỏng vấn tuyển dụng.

Tham gia phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn ứng viên phù hợp theo tiêu chuẩn và kế hoạch tuyển dụng của công ty.

Xây dựng và phát triển nguồn ứng viên tiềm năng, nguồn nhân lực dự phòng cho nhu cầu phát triển của công ty.

Đề xuất các phương án thu hút nhân sự và các giải pháp nâng cao chất lượng đầu vào của tuyển dụng.

Theo dõi quá trình nhận việc và hội nhập của nhân sự.

Thực hiện các chiến dịch quảng bá hình ảnh công ty nhằm thu hút nhân tài.

Phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại học, tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội nhân sự.

Tham gia tổ chức các sự kiện tuyển dụng như: Ngày hội việc làm, hội thảo hướng nghiệp, workshop tuyển dụng.

Đề xuất các phương pháp tuyển dụng hiệu quả, tối ưu chi phí và thời gian tuyển dụng.

Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng.

Lập báo cáo tuyển dụng hàng tuần/tháng/quý, phân tích và đề xuất các giải pháp cải thiện

chất lượng tuyển dụng.

Các công việc khác có liên quan đến tuyển dụng theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng, ưu tiên kinh nghiệm tuyển mass khối Kinh

doanh trong ngành Thực phẩm, FMCG, bán lẻ.

Thành thạo các công cụ tìm kiếm ứng viên (LinkedIn, VietnamWorks, TopCV, mạng xã

hội, v.v.).

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint. Power BI).

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng tuyển dụng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.