Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tuyển dụng:
Nhanh nhạy, sáng tạo trong các kênh tuyển dụng mới, công nghệ 4.0.
Có khả năng networking rộng và khả năng tuyển dụng các vị trí, duy trì nguồn ứng viên hiệu quả.
Phỏng vấn ứng viên, sàng lọc đánh giá & đưa ra quyết định tuyển dụng/tư vấn tuyển dụng.
Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển & tham gia chuẩn bị tiếp nhận, chăm sóc ứng viên trong toàn bộ quá trình ứng viên gia nhập tổ chức.
Xây dựng thương hiệu Tuyển dụng: Phối hợp với TBP lập kế hoạch tổ chức các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng Công ty
Xây dựng thương hiệu Tuyển dụng:
Báo cáo tuyển dụng:
Báo cáo đo lường, đề xuất cải tiến: Tỷ lệ Convert số lượng tuyển dụng; Nguồn tuyển dụng; Hiệu quả các CV tuyển dụng...
Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.
Các công việc khác:
Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.
Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: > 22 tuổi
Độ tuổi:
Học vấn: Tối thiểu đại học.
Học vấn
Vi tính: Kỹ năng văn phòng.
Vi tính:
Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng tại vị trí tương đương.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Hoàn thành công việc với tiêu chuẩn cao về thời gian, chất lượng, hiệu quả, chỉ tiêu.
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục & giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Thái độ, tố chất:
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Nhanh nhẹn, chủ động.
Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.
Yêu cầu khác:

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ/tháng + phụ cấp.
Lương cứng:
Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.
Phụ cấp:
Các chính sách:
Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.
Phụ cấp công tác.
Đóng BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ.
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).
Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 6. Tòa nhà số 201 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

