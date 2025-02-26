Tuyển Cloud Engineer Triple Eagle Logistics (Vietnam) Company Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Triple Eagle Logistics (Vietnam) Company Ltd
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Triple Eagle Logistics (Vietnam) Company Ltd

Cloud Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Triple Eagle Logistics (Vietnam) Company Ltd

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1206 Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau, Dakao Ward, District 1

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 400 - 600 USD

1. Prepare HBL and MBL
2. Submit AMS/ACI/ ISF
3. Input cost, income and billing chart

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 to 3 years of related industry
Colleage level/ university level
Written and spoken fluently in English

Tại Triple Eagle Logistics (Vietnam) Company Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép có lương
Annual leaves

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Triple Eagle Logistics (Vietnam) Company Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Triple Eagle Logistics (Vietnam) Company Ltd

Triple Eagle Logistics (Vietnam) Company Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1206, Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau, Dakao Ward, District 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

