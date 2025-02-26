Tuyển Cloud Engineer Triple Eagle Logistics (Vietnam) Company Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Triple Eagle Logistics (Vietnam) Company Ltd
Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1206 Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau, Dakao Ward, District 1
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 400 - 600 USD
1. Prepare HBL and MBL
2. Submit AMS/ACI/ ISF
3. Input cost, income and billing chart
Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2 to 3 years of related industry
Colleage level/ university level
Written and spoken fluently in English
Tại Triple Eagle Logistics (Vietnam) Company Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép có lương
Annual leaves
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Triple Eagle Logistics (Vietnam) Company Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
