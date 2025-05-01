Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lotus, 16 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Sản xuất video ngắn cho các sản phẩm kinh doanh của công ty trên các nền tảng mạng xã hội Tiktok, Facebook Reels, Youtube Short, Twitter,..v..v

Nghiên cứu thông tin về sản phẩm để lên ý tưởng, nội dung video phù hợp cho sản phẩm POD (Print on Demand) theo chiến lược Marketing

Quay và dựng video sản phẩm cơ bản, nâng cao theo mức độ nhiệm vụ

Quản lý sản phẩm mẫu quay video

Trao đổi và làm việc cùng các team Outsource người nước ngoài, cộng tác viên Editor

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên gửi kèm link Portfolio / Behance các sản phẩm đã từng thực hiện

Kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực POD (Print On Demand)

Khả năng đọc hiểu tiếng Anh khá: TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video: Capcut (80%), Adobe Premiere (15%), After Effects (5%)

Sử dụng tốt các thiết bị quay chụp

Có thẩm mỹ, tư duy sáng tạo, có kinh nghiệm làm viral video trên các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube Short…

Kỹ năng nghiên cứu và khai thác thông tin sản phẩm tốt

Kỹ năng giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh. Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung là lợi thế

Kỹ năng sử dụng các công cụ AI trong công việc

Nhiệt huyết, có trách nhiệm cao với công việc

Có khả năng sắp xếp, điều phối, quản lý công việc cá nhân

Có khả năng làm việc tốt dưới áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10,000,000 - 13,000,000 gross

Review lương hàng năm dựa theo năng lực làm việc

Lương tháng 13

Văn phòng sạch sẽ, hiện đại, tiện nghi và khu vực dùng chung như phòng gaming, pantry...

Cơ hội làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ, môi trường trẻ, năng động, có người hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình. Cơ hội học hỏi, phát triển và gắn bó lâu dài cùng công ty.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Quà/ tiền mừng vào các dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu, lễ 20/10, 8/3, Giáng sinh, sinh nhật,...cùng nhiều hoạt động gắn kết trong năm

Phụ cấp gửi xe, tea break (Cafe, trà, sữa, snack, bánh kẹo,...)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định (12 ngày phép năm)

Tham gia hoạt động Teambuilding, Company trip trong/ ngoài nước hằng năm cùng công ty (Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty và dịch bệnh)

Được đào tạo kỹ lưỡng và bài bản khi vào nhận việc

Được trang bị PC, bảng vẽ (Designer) khi làm việc tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin