Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lotus, 16 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Sản xuất video ngắn cho các sản phẩm kinh doanh của công ty trên các nền tảng mạng xã hội Tiktok, Facebook Reels, Youtube Short, Twitter,..v..v
Nghiên cứu thông tin về sản phẩm để lên ý tưởng, nội dung video phù hợp cho sản phẩm POD (Print on Demand) theo chiến lược Marketing
Quay và dựng video sản phẩm cơ bản, nâng cao theo mức độ nhiệm vụ
Quản lý sản phẩm mẫu quay video
Trao đổi và làm việc cùng các team Outsource người nước ngoài, cộng tác viên Editor

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên gửi kèm link Portfolio / Behance các sản phẩm đã từng thực hiện
Kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực POD (Print On Demand)
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh khá: TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video: Capcut (80%), Adobe Premiere (15%), After Effects (5%)
Sử dụng tốt các thiết bị quay chụp
Có thẩm mỹ, tư duy sáng tạo, có kinh nghiệm làm viral video trên các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube Short…
Kỹ năng nghiên cứu và khai thác thông tin sản phẩm tốt
Kỹ năng giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh. Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung là lợi thế
Kỹ năng sử dụng các công cụ AI trong công việc
Nhiệt huyết, có trách nhiệm cao với công việc
Có khả năng sắp xếp, điều phối, quản lý công việc cá nhân
Có khả năng làm việc tốt dưới áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10,000,000 - 13,000,000 gross
Review lương hàng năm dựa theo năng lực làm việc
Lương tháng 13
Văn phòng sạch sẽ, hiện đại, tiện nghi và khu vực dùng chung như phòng gaming, pantry...
Cơ hội làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ, môi trường trẻ, năng động, có người hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình. Cơ hội học hỏi, phát triển và gắn bó lâu dài cùng công ty.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Quà/ tiền mừng vào các dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu, lễ 20/10, 8/3, Giáng sinh, sinh nhật,...cùng nhiều hoạt động gắn kết trong năm
Phụ cấp gửi xe, tea break (Cafe, trà, sữa, snack, bánh kẹo,...)
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định (12 ngày phép năm)
Tham gia hoạt động Teambuilding, Company trip trong/ ngoài nước hằng năm cùng công ty (Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty và dịch bệnh)
Được đào tạo kỹ lưỡng và bài bản khi vào nhận việc
Được trang bị PC, bảng vẽ (Designer) khi làm việc tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 16 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

