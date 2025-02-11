Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B11
- 08A Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Lên ý tưởng short video Tiktok, Youtube Short, Facebook Reels;..
Viết kịch bản và biên tập nội dung video;
Trực tiếp lên hình video nếu có khả năng;
Nghiên cứu các kênh truyền thông video trên các nền tảng để tìm insights người xem phục vụ quá trình lên ý tưởng, sáng tạo nội dung video;
Thực hiện các công việc trong khả năng và nghiệp vụ từ cấp trên giao phó.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, độ tuổi từ 19-25.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương, có trình độ tiếng Anh tương đương 5.5+ IELTS là 1 lợi thế;
Có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường;
Ngoại hình ưa nhìn, có khả năng trình bày tốt là lợi thế rất lớn;
Là người có tính trách nhiệm, nhiệt tình, ham học hỏi;
Chủ động tương tác trong môi trường làm việc, đảm bảo công việc đúng tiến độ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ:
9.000.000 - 15.000.000 VND đối với nhân sự full-time;
4.000.000 - 6.000.000 VND đối với nhân sự part-time;
(tùy theo năng lực, kinh nghiệm, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn) + thưởng khác.
Được ký HĐLĐ và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Làm việc tại môi trường giáo dục hiện đại, trẻ trung, chuyên nghiệp và năng động.
Trợ cấp cơm trưa
Tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí của Công ty.
Chính sách du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.
Lộ trình thăng tiến và cơ chế lương thưởng rõ ràng, minh bạch, được tạo điều kiện tối đa để phát huy khả năng; được xét tăng lương 2 lần/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA
