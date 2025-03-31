Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên tập và sáng tạo nội dung đăng lên kênh Facebook, Tiktok và Youtube của công ty mỗi ngày theo chỉ định của Leader. Đưa ra ý tưởng concept, viết kịch bản quay video, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết.

Có kinh nghiệm làm ngành game là 1 lợi thế

Lập kế hoạch content theo tuần/ tháng/ quý/ năm cho kênh đảm nhiệm.

Phối hợp với bộ phận Marketing, Quay Dựng phim, chụp ảnh để sản xuất nội dung hấp dẫn.

Liên tục cập nhật xu hướng mới để đưa ra các ý tưởng thu hút tương tác, tăng độ nhận diện thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thực tế tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương .

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: marketing, truyền thông, báo chí hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Nam/Nữ từ 23 - 32 tuổi

Biên kịch tốt, nhạy cảm với câu chữ, tư duy nội dung tốt, quản trị hình ảnh/video

Có khả năng viết tốt, mạch lạc, logics, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu.

Sáng tạo, nắm bắt được các xu hướng viết content mới nhất

Có kiến thức về quay phim và chụp ảnh, có gu thẩm mỹ .

Tại CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 8 triệu - 20 triệu + phụ cấp

Cung cấp thiết bị phục vụ công việc

Thưởng hiệu suất công việc đột phá

Tham gia BHXH đầy đủ, sinh nhật, thưởng lễ Tết, xét tăng lương theo kỳ công ty

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, làm việc hỗ trợ lẫn nhau có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP

