Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Sáng tạo nội dung trên các kênh social.

Booking và làm việc với KOC, KOL nước ngoài.

Chịu trách nhiệm thiết kế landing page.

Phối hợp với Designer và Video Editor sản xuất ấn phẩm truyền thông (hình ảnh, video).

Research thị trường nước ngoài (được hướng dẫn cụ thể).

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh: Chứng chỉ TOEIC trên 650 hoặc IELTS từ 5.5 trở lên (ko yêu cầu bằng sẽ làm bài test).

Yêu thích và có khả năng sáng tạo trên các nền tảng mạng xã hội.

Có laptop cá nhân.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo từ đầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 3.000.000 vnd- 4.000.000 (vnd).

Được hỗ trợ cơm trưa.

Được đóng mộc báo cáo thực tập.

Được đào tạo tất tần tật từ Content nói riêng và Marketing nói chung.

Làm việc trong môi trường năng động, 99% là GenZ.

Company trip/ Team trip 1 năm/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO

