Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Sáng tạo nội dung trên các kênh social.
Booking và làm việc với KOC, KOL nước ngoài.
Chịu trách nhiệm thiết kế landing page.
Phối hợp với Designer và Video Editor sản xuất ấn phẩm truyền thông (hình ảnh, video).
Research thị trường nước ngoài (được hướng dẫn cụ thể).
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh: Chứng chỉ TOEIC trên 650 hoặc IELTS từ 5.5 trở lên (ko yêu cầu bằng sẽ làm bài test).
Yêu thích và có khả năng sáng tạo trên các nền tảng mạng xã hội.
Có laptop cá nhân.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo từ đầu.
Yêu thích và có khả năng sáng tạo trên các nền tảng mạng xã hội.
Có laptop cá nhân.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo từ đầu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập: 3.000.000 vnd- 4.000.000 (vnd).
Được hỗ trợ cơm trưa.
Được đóng mộc báo cáo thực tập.
Được đào tạo tất tần tật từ Content nói riêng và Marketing nói chung.
Làm việc trong môi trường năng động, 99% là GenZ.
Company trip/ Team trip 1 năm/ lần.
Được hỗ trợ cơm trưa.
Được đóng mộc báo cáo thực tập.
Được đào tạo tất tần tật từ Content nói riêng và Marketing nói chung.
Làm việc trong môi trường năng động, 99% là GenZ.
Company trip/ Team trip 1 năm/ lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI