Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 434 Cao Thắng phường 12 quận 10 HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quản lý kênh và phát triển nội dung
Nghiên cứu thị trường, đối tượng và phân tích xu hướng nội dung ngành thẩm mỹ
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch định hướng nội dung Page
Tham gia thiết kế hình ảnh, video cùng designer/editor (nếu có)
Quản lý lịch trình đăng bài trên các Page được phân bổ
Đánh giá và điều chỉnh độ hiệu quả nội dung đăng tải
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TP MKT
Báo cáo công việc cho Leader
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 23 -28 tuổi
Độ tuổi:
Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan
Học vấn:
Kinh nghiệm và kỹ năng:
Kinh nghiệm: Từ 2 - 4 năm (Tối thiểu 2 năm) làm việc liên quan đến việc sáng tạo nội dung trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp
Hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực Content Marketing/ Social media marketing.
Kiến thức về SEO, có kinh nghiệm trong việc thực hiện các bài viết chuẩn SEO
Am hiểu về các nền tảng Social Media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan
Biết kỹ thuật biên tập, edit chỉnh sửa video cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định
Thưởng lễ tết, sinh nhật cho nhân viên
Quà tặng vào các ngày lễ trong năm (08/03, 20/10…)
Tiệc cuối năm
Ưu đãi giá sử dụng các dịch vụ làm đẹp cho nhân viên
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở.
Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như Trưởng phòng Content Marketing hoặc Giám đốc Marketing.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 292-294 đường 3/2 phường 12 quận 10 HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

