Tuyển Content Writer Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 37 phố Thâm Tâm, Phường Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch phát triển kênh được giao theo tháng.
Phối hợp cùng bộ phận Media để sản xuất nội dung cho các kênh mạng xã hội (bao gồm cả Kịch bản video, kịch bản talkshow, kịch bản livestream...)
Viết bài sự kiện, chuyên đề, PR trên các kênh của công ty hoặc của đối tác
Xây dựng nội dung Landing Page bán hàng
Lên nội dung các ấn phẩm truyền thông: Poster, Banner, Flyer, Cẩm nang,...
Tham gia tổ chức các sự kiện của phòng Marketing, sự kiện công ty, và các hoạt động khác theo phân công công việc phát sinh của Trưởng phòng Marketing
Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo kênh mạng xã hội được giao theo tháng/quý/năm hoặc theo dự án.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết từ 6 tháng trở lên cho nhãn hàng, sản phẩm/dịch vụ cụ thể.
Có kinh nghiệm trong ngành Y tế, Dược phẩm, Tâm lý, Giáo dục... là một lợi thế.
Tư duy logic, ngôn từ linh hoạt, sáng tạo.
Biết cách ứng dụng AI vào việc sản xuất content, tìm hiểu và khai thác insight khách hàng là một lợi thế.
Có khả năng phân tích các chỉ số của kênh, content viral và ứng dụng là một lợi thế.
Biết cách sắp xếp công việc, báo cáo, biết chủ động suy nghĩ và tìm kiếm, biết hỏi đúng lúc và tìm hiểu trước khi hỏi.
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống kịp thời.
Có khả năng học hỏi, nắm bắt vấn đề nhanh, làm việc độc lập và đội nhóm hiệu quả.
Kỹ năng lập, kiểm soát, thực hiện kế hoạch.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
Sử dụng công cụ hỗ trợ dịch tiếng anh để dịch các tài liệu nước ngoài.
Có laptop cá nhân

Tại Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng (Lương cơ bản + Lương KPI 30% lương cơ bản + Thưởng doanh số)
Phụ cấp ăn trưa: 650.000đồng/tháng
Xét tăng lương hàng năm theo năng lực
Đóng BHXH, BHYT, ... đẩy đủ
Thưởng lễ, tết, tháng lương 13
Môi trường làm việc hoà đồng, thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam

Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, ngõ 83 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

