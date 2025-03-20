Tuyển Content Writer Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông DC Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông DC Media
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông DC Media

Content Writer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông DC Media

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 11 Ngách 1 Ngõ 45 Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý & vận hành fanpage (Facebook, Zalo, Website, v.v.):
Quản lý & vận hành fanpage
:
Viết nội dung, đăng bài viết theo kế hoạch (giới thiệu dịch vụ, tour du lịch, ưu đãi, feedback khách hàng, v.v.).
Chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản để đăng bài.
Viết nội dung hấp dẫn, sáng tạo nhằm thu hút khách hàng.
Tương tác & chăm sóc khách hàng:
Tương tác & chăm sóc khách hàng
Trả lời tin nhắn, bình luận trên fanpage nhanh chóng, chuyên nghiệp.
Tư vấn dịch vụ, giải đáp thắc mắc về tour du lịch, dịch vụ vận tải, khách sạn, nhà hàng, v.v.
Ghi nhận và xử lý phản hồi của khách hàng,
Trực tổng đài, tiếp nhận & xử lý cuộc gọi:
Trực tổng đài, tiếp nhận & xử lý cuộc gọi
Nhận cuộc gọi từ khách hàng, tư vấn các dịch vụ tour du lịch của công ty.
Hướng dẫn khách đặt tour, đăng ký dịch vụ, báo giá chi tiết.
Xử lý các yêu cầu thay đổi lịch trình, hỗ trợ khách hàng gặp sự cố khi sử dụng dịch vụ.
Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng:
Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng
Ghi nhận thông tin khách hàng, đặt lịch hẹn, cập nhật trạng thái cuộc gọi.
Báo cáo kết quả tư vấn, số lượng khách hàng quan tâm/chốt đơn hằng ngày.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm làm việc vị trí Content Page
Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn khách hàng qua điện thoại.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn khách hàng linh hoạt.
Có trách nhiệm với công việc, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông DC Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000đ + thưởng hoa hồng
Lương cứng
8.000.000đ + thưởng hoa hồng
Đóng BHXH đầy đủ, xét tăng lương, thưởng các ngày lễ Tết; Thưởng .
Có không gian để được thực hiện mọi ý tưởng của mình trong lĩnh vực truyền thông.
Được đào tạo nội bộ để có kiến thức và kỹ năng toàn diện ở nhiều mảng của truyền thông marketing.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông DC Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông DC Media

Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông DC Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 48, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

