Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 163 - 165 Trần Trọng Cung,Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Dịch vụ quảng cáo

Lựa chọn và lắp đặt các thiết bị âm thanh, ánh sáng, camera, máy tính...phù hợp

Cài đặt và cấu hình phần mềm livestream, điều khiển thiết bị, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình livestream.

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức:

Hiểu biết sâu về các thiết bị âm thanh, ánh sáng, camera, máy tính, mạng lưới sử dụng trong livestream.

Thành thạo các phần mềm livestream phổ biến (OBS Studio, Streamlabs OBS, v.v.).

Hiểu biết về kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, quay phim cơ bản.

Kỹ năng:

Khả năng lắp đặt, cấu hình thiết bị nhanh chóng và chính xác.

Khả năng giải quyết vấn đề, xử lý sự cố hiệu quả.

Khả năng thích ứng với công việc và công nghệ mới.

Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 triệu - 12 triệu

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, ...theo quy định chung của Nhà nước sau thời gian thử thách.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung, cơ hội học hỏi và thăng tiến trong công việc

Chế độ phúc lợi và nhiều đãi ngộ đặc biệt của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

