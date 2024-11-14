Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2 – PLS Building, 240 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

1.Theo dõi hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, tối ưu khi cần thiết (5%).

2. Cập nhật thông tin báo chí, các từ khóa, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh (20%).

3. Theo dõi, hiệu quả SEO các bài viết nhằm tối ưu hóa thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm (10%).

4. Triển khai và quản lý chiến dịch quảng các trên các nền tảng Facebook ads, Google ads, Youtube Ads, Tiktok Ads,.. (5%).

5. Phối hợp với các bộ phận khác như: Content, sale để triển khai digital marketing phù hợp (30%).

6. Phân tích, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và đề xuất cải thiện (10%).

7. Tạo ra nội dung hấp dẫn (bài viết, video, hình ảnh,..) để đăng tải lên các kênh social (10%).

8. Thực hiện báo cáo chi tiết công việc và đề xuất phương án cho tháng tiếp theo (10%).

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH/ CĐ chuyên ngành MKT và các chuyên ngành liên quan.

2. Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital MKT.

3. Ngoại ngữ: cơ bản.

4. Tin học: vi tính văn phòng.

5. Kỹ năng:

Sử dụng các công cụ phân tích, theo dõi hiệu quả như: Google Analytics, SemRush, Gemini, Facebook Ads Manager,...

Tư duy phân tích, viết lách, sáng tạo nội dung.

Nhanh nhạy nắm bắt và ứng dụng các xu hướng digital mới.

Quản lý ngân sách, thời gian, lên kế hoạch và hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ.

Cách thiết lập quảng cáo, tối ưu SEO.

6. Yêu cầu khác:

Hiểu biết tốt về các nền tảng mạng xã hội. Các công cụ hỗ trợ thực hiện công việc.

Có tư duy sáng tạo, khả năng tạo ra các ý tưởng mới mẻ.

Khả năng trình bày, làm việc nhóm.

Tham gia các sự kiện/ chương trình, các công việc hỗ trợ phòng ban khác theo yêu cầu của TBP.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, đánh giá điều chỉnh lương định kỳ theo quy định.

Thưởng lễ/ tết, sinh nhật, chế độ hiếu/ hỷ theo quy định.

Các chế độ ngày phép năm, BHXH theo quy định.

Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, company trip, team building, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin