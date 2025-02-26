Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Nhôm Nhựa Kim Hằng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Nhựa Kim Hằng
- Hồ Chí Minh: Tháp Mười
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
• Quản lý team marketing , phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu
suất công việc.
• Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho Team
Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất.
• Lên kế hoạch các chiến lược Digital Marketing của Công ty. Bao gồm SEO,
Social Media Marketing ( Facebook, Tiktok, Youtube, Instagram, Zalo,…), …
• Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến
dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm.
• Nghiên cứu hành vi thói quen khách hàng trên các kênh Digital của công ty.
Nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh.
• Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá KPIs nội bộ cho phòng Marketing.
• Thiết lập ngân sách Marketing, chịu trách nhiệm phân bổ & kiểm soát ngân
sách được duyệt.
• Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược
Marketing phù hợp.
• Tổ chức đào tạo, giám sát kế hoạch công việc của các nhân sự trong team.
• Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo
yêu cầu.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Nhựa Kim Hằng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Nhựa Kim Hằng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI