Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Nhôm Nhựa Kim Hằng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

• Quản lý team marketing , phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu

suất công việc.

• Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho Team

Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất.

• Lên kế hoạch các chiến lược Digital Marketing của Công ty. Bao gồm SEO,

Social Media Marketing ( Facebook, Tiktok, Youtube, Instagram, Zalo,…), …

• Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến

dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm.

• Nghiên cứu hành vi thói quen khách hàng trên các kênh Digital của công ty.

Nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh.

• Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá KPIs nội bộ cho phòng Marketing.

• Thiết lập ngân sách Marketing, chịu trách nhiệm phân bổ & kiểm soát ngân

sách được duyệt.

• Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược

Marketing phù hợp.

• Tổ chức đào tạo, giám sát kế hoạch công việc của các nhân sự trong team.

• Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo

yêu cầu.