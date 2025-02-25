Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Vinhomes GrandPark Quận 9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên content video ( livestream) cho nền tảng TikTok , content cho Fanpage của KOL
Phối hợp vs team media
Triển khai thành kịch bản chi tiết theo màu sắc của kênh KOL
Content Marketing Lĩnh Vực Mẹ Và Bé & Thời Trang

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 2 năm
Biết bắt trend
Nhạy bén , nhanh nhẹn
Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập đạt KPI 15 - 25.000.000 VND
Lương cứng : 10 - 15.000.000VNĐ tự deal theo năng lực
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: S10.07 Vinhomes GrandPark, Tp. Thủ Đức

