Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Vinhomes GrandPark Quận 9,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên content video ( livestream) cho nền tảng TikTok , content cho Fanpage của KOL
Phối hợp vs team media
Triển khai thành kịch bản chi tiết theo màu sắc của kênh KOL
Content Marketing Lĩnh Vực Mẹ Và Bé & Thời Trang
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm trên 2 năm
Biết bắt trend
Nhạy bén , nhanh nhẹn
Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng
Biết bắt trend
Nhạy bén , nhanh nhẹn
Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập đạt KPI 15 - 25.000.000 VND
Lương cứng : 10 - 15.000.000VNĐ tự deal theo năng lực
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng : 10 - 15.000.000VNĐ tự deal theo năng lực
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI