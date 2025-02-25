Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vinhomes GrandPark Quận 9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên content video ( livestream) cho nền tảng TikTok , content cho Fanpage của KOL

Phối hợp vs team media

Triển khai thành kịch bản chi tiết theo màu sắc của kênh KOL

Content Marketing Lĩnh Vực Mẹ Và Bé & Thời Trang

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 2 năm

Biết bắt trend

Nhạy bén , nhanh nhẹn

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập đạt KPI 15 - 25.000.000 VND

Lương cứng : 10 - 15.000.000VNĐ tự deal theo năng lực

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY

