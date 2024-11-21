Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 3 ngõ 4 phố Hàm Nghi,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Quản lý và phát triển các kênh truyền thông số cho các nhãn hiệu tôn cao cấp của công ty trên đa nền tảng Social (Facebook, Linkedln, YouTube, TikTok, v.v.) và website chính thức.

Cập nhập xu hướng, phối hợp với Chuyên viên Marcom xây dựng kế hoạch truyền thông digital dựa trên kế hoạch quảng cáo tổng thể của công ty.

Xây dựng chiến lược nội dung và kế hoạch phát triển cho từng kênh truyền thông số, đảm bảo tính nhất quán với chiến lược tổng thể của thương hiệu.

Phối hợp với nhóm nội dung và thiết kế để sản xuất nội dung sáng tạo phù hợp với từng nền tảng truyền thông.

Triển khai chạy quảng cáo trên các nền tảng digital theo kế hoạch hoặc giám sát triển khai thực hiện quảng cáo.

Theo dõi, đo lường và phân tích kết quả của từng chiến dịch digital marketing trên mỗi kênh và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hiệu suất

Quản lý và tối ưu ngân sách cho các hoạt động truyền thông số

Các nhiệm vụ khác về Marketing theo cấp trên yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Có năng lượng cao, tư duy sáng tạo, tinh thần cầu thị, mong muốn được phát triển các thương hiệu tầm cỡ quốc gia và vươn ra quốc tế.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing hoặc quản lý các kênh truyền thông số.

Am hiểu về các công cụ và nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, và các công cụ tối ưu hóa SEO.

Kỹ năng phân tích số liệu tốt, có khả năng sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics và các nền tảng đo lường hiệu suất.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc phát triển chiến lược digital và tăng trưởng người dùng cho các nền tảng social và website.

Có kỹ năng làm việc đội nhóm, lập kế hoạch truyền thông quảng cáo.

Quyền Lợi

Thu nhập từ 13 – 16 triệu (gross) - thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn + Thưởng theo dự án

Được thực chiến tham gia vào các chiến dịch Branding cho sản phẩm của công ty B2B

Cơ hội học tập và phát triển kỹ năng chuyên nghiệp.

Làm việc cùng đội ngũ trẻ, năng động và quyết tâm.

Được tham gia Bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc

Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá.

Đi du lịch 1 lần/ năm các địa điểm.

Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển

