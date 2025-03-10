Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TM DV XNK AVA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - P301, Lô A59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

•…!

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, sáng tạo, chính trực, giao tiếp tốt, chịu khó...

Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng phải chịu khó học hỏi

Sẵn sàng đi thị trường để cập nhật tình hình thực tế với các bộ phận liên quan

Tại CÔNG TY TNHH TM DV XNK AVA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, có không gian khai phá, tỏa sáng bản thân, lộ trình thăng tiến của bản thân không giới hạn,

Đầy đủ các chính sách và phúc lợi theo luật lao động

Thưởng theo năng lực làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV XNK AVA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin