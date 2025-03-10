Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TM DV XNK AVA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TM DV XNK AVA VIỆT NAM
Mức lương
5 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- P301, Lô A59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 12 Triệu
•…!
Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, sáng tạo, chính trực, giao tiếp tốt, chịu khó...
Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng phải chịu khó học hỏi
Sẵn sàng đi thị trường để cập nhật tình hình thực tế với các bộ phận liên quan
Tại CÔNG TY TNHH TM DV XNK AVA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, có không gian khai phá, tỏa sáng bản thân, lộ trình thăng tiến của bản thân không giới hạn,
Đầy đủ các chính sách và phúc lợi theo luật lao động
Thưởng theo năng lực làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV XNK AVA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
