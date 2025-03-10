Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 29 Tòa Ellipse 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;

- Nghiên cứu và đưa ra Content, thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;

- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch

quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm chạy Facebook Ads trở lên;

- Có khả năng sáng tạo; ưu tiên đã chạy thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm.

- Có tư duy làm việc độc lập, trách nhiệm, tính tự giác cao.

- Chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần cầu tiến trong công việc.

- Tinh thần vui vẻ, hòa đồng, không ngại khó, ngại khổ và tính trung thực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định của nhà nước

Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hằng năm của công ty

Môi trường làm việc cởi mở,năng động, trẻ trung, công bằng, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Nước uống, đồ ăn nhẹ trong giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI

