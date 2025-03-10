Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 29 Tòa Ellipse 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;
- Nghiên cứu và đưa ra Content, thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch
quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm chạy Facebook Ads trở lên;
- Có khả năng sáng tạo; ưu tiên đã chạy thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm.
- Có tư duy làm việc độc lập, trách nhiệm, tính tự giác cao.
- Chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần cầu tiến trong công việc.
- Tinh thần vui vẻ, hòa đồng, không ngại khó, ngại khổ và tính trung thực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định của nhà nước
Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hằng năm của công ty
Môi trường làm việc cởi mở,năng động, trẻ trung, công bằng, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Nước uống, đồ ăn nhẹ trong giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI

CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 29 Tòa Ellipse 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-7-9-trieu-vnd-tai-ha-noi-job333661
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 291 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 291 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Wise Concetti Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Wise Concetti Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT ANH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing NextSky làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu NextSky
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS AMI VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MINIBREAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH MINIBREAK
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG QATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG QATA VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GUMSEOCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH GUMSEOCARE
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH SX TM DV XNK PEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH SX TM DV XNK PEX
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QTONZ GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QTONZ GLOBAL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Enigma Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 11 Triệu Enigma Software
Tới 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGUYÊN VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGUYÊN VŨ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CADMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH CADMAN
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HIBIHE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HIBIHE
9 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CMH GROUP - CHI NHÁNH ART SPACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CMH GROUP - CHI NHÁNH ART SPACE
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PTT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PTT VIỆT NAM
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PMG
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm