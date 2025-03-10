Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 29 Tòa Ellipse 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;
- Nghiên cứu và đưa ra Content, thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch
quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm chạy Facebook Ads trở lên;
- Có khả năng sáng tạo; ưu tiên đã chạy thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm.
- Có tư duy làm việc độc lập, trách nhiệm, tính tự giác cao.
- Chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần cầu tiến trong công việc.
- Tinh thần vui vẻ, hòa đồng, không ngại khó, ngại khổ và tính trung thực cao.
- Có khả năng sáng tạo; ưu tiên đã chạy thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm.
- Có tư duy làm việc độc lập, trách nhiệm, tính tự giác cao.
- Chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần cầu tiến trong công việc.
- Tinh thần vui vẻ, hòa đồng, không ngại khó, ngại khổ và tính trung thực cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định của nhà nước
Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hằng năm của công ty
Môi trường làm việc cởi mở,năng động, trẻ trung, công bằng, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Nước uống, đồ ăn nhẹ trong giờ
Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hằng năm của công ty
Môi trường làm việc cởi mở,năng động, trẻ trung, công bằng, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Nước uống, đồ ăn nhẹ trong giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI