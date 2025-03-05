Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Viết bài chuẩn seo, review sản phẩm, tối ưu từ khóa nhằm tăng lượng truy cập website
Viết bài, thiết kế hình ảnh, edit video, thiết kế landing page triển khai trên fanpage, youtube, tiktok (được cung cấp tài khoàn Canva, AI, Capcut pro)
Được tham gia các khóa học về AI và chuyên môn khác của công ty để nâng cao kiến thức, kỹ năng
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm viết bài Pr, quảng cáo, fanpage
Sử dụng thành thạo canva, capcut (biết Photoshop, Premiere là một lợi thế)
Đam mê sáng tạo nội dung
Có laptop cá nhân để làm việc
Sử dụng thành thạo canva, capcut (biết Photoshop, Premiere là một lợi thế)
Đam mê sáng tạo nội dung
Có laptop cá nhân để làm việc
Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương & pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng lợi nhuận 10% (thu nhập cạnh tranh)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: giờ hành chính 8h30-17h30, nghỉ 01 ngày/ tuần
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: giờ hành chính 8h30-17h30, nghỉ 01 ngày/ tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI