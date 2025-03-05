Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Viết bài chuẩn seo, review sản phẩm, tối ưu từ khóa nhằm tăng lượng truy cập website

Viết bài, thiết kế hình ảnh, edit video, thiết kế landing page triển khai trên fanpage, youtube, tiktok (được cung cấp tài khoàn Canva, AI, Capcut pro)

Được tham gia các khóa học về AI và chuyên môn khác của công ty để nâng cao kiến thức, kỹ năng

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm viết bài Pr, quảng cáo, fanpage

Sử dụng thành thạo canva, capcut (biết Photoshop, Premiere là một lợi thế)

Đam mê sáng tạo nội dung

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng lợi nhuận 10% (thu nhập cạnh tranh)

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Đóng bảo hiêm sau 2 tháng thử việc

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: giờ hành chính 8h30-17h30, nghỉ 01 ngày/ tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime

