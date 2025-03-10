Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VBM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trung Kính,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sáng Tạo Nội Dung

Quản Lý Mạng Xã Hội

Nghiên Cứu Thị Trường

SEO và Tối Ưu Hóa Nội Dung

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực viết lách, biên tập hoặc quản lý nội dung.

Kinh nghiệm viết lách sáng tạo và biên tập nội dung chất lượng cao.

Kỹ năng viết lách và sáng tạo nội dung

Hiểu biết về SEO và các công cụ tối ưu hóa nội dung.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý nội dung và các phần mềm phân tích dữ liệu.

Có kinh nghiệm quản lý mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến.

Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực F&B là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VBM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: 7-10tr ( có phụ cấp xăng xe, điện thoại, thưởng KPI)

Tham gia du lịch 1-2 lần/năm, có đóng BHXH

Thưởng Lễ, Tết, Hiếu, Hỷ, Sinh nhật...

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VBM VIỆT NAM

