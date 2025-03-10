Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VBM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VBM VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Trung Kính,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Sáng Tạo Nội Dung
Quản Lý Mạng Xã Hội
Nghiên Cứu Thị Trường
SEO và Tối Ưu Hóa Nội Dung
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực viết lách, biên tập hoặc quản lý nội dung.
Kinh nghiệm viết lách sáng tạo và biên tập nội dung chất lượng cao.
Kỹ năng viết lách và sáng tạo nội dung
Hiểu biết về SEO và các công cụ tối ưu hóa nội dung.
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý nội dung và các phần mềm phân tích dữ liệu.
Có kinh nghiệm quản lý mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến.
Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực F&B là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VBM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng: 7-10tr ( có phụ cấp xăng xe, điện thoại, thưởng KPI)
Tham gia du lịch 1-2 lần/năm, có đóng BHXH
Thưởng Lễ, Tết, Hiếu, Hỷ, Sinh nhật...
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VBM VIỆT NAM
