Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ GLCHON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 62 Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng để hiểu được insight và có chiến lược content phù hợp.

Tìm hiểu các xu hướng đang thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội.

Định hướng, xây dựng và phát triển kênh Tiktok.

Lên kế hoạch nội dung theo trend trên tiktok giúp tăng tương tác & thu hút khách hàng.

Viết nội dung hấp dẫn cho fanpage, website, tối ưu SEO...

Phối hợp với các cá nhân, bộ phận khác để lên kế hoạch và phát triển chiến lược content marketing hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra.

Kết hợp cùng team sản xuất quay, dựng Tiktok video.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 20-28 tuổi.

Thái độ: Tích cực, chủ động học hỏi, trách nhiệm với công việc.

Giao tiếp: Tốt, hoạt ngôn.

Khả năng: Tự học hỏi, sáng tạo, có tư duy tốt.

Có kinh nghiệm 01 năm làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Có khả năng team work tốt.

Cẩn thận, chi tiết, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Có ngoại hình, tự tin trước ống kính

Biết Edit Video cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ GLCHON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-12 triệu ( Tuỳ vào năng lực ).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển kỹ năng marketing & content.

Lương tháng 13 & thưởng hiệu quả.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng Lễ Tết...., chính sách phúc lợi của công ty, Teambuilding, party, du lịch hàng năm.

Được tham gia vào các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng.

Làm việc trong môi trường thể thao năng động, thường xuyên tham dự sự kiện lớn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí và vận động viên nổi tiếng.

Hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ GLCHON VIỆT NAM

