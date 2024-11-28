Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Chung cư 109 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tham gia quay, dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành 1 video hoàn chỉnh
- Lập kế hoạch và quản lý video và clip trên kênh truyền thông Tiktok, Facebook phù hợp với nhiều dự án của công ty.
- Viết content, kịch bản cho clip Fanpage, Tiktok
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 3 - 6 tháng ở vị trí Media hoặc quay dựng/edit video
- Biết sử dụng công cụ thiết kế clip: Capcut, Premiere
- Tư duy sáng tạo tốt, có khả năng nắm bắt trends hoặc tạo ra content hot.
- Có niềm đam mê với mạng xã hội: TikTok, Youtube, Facebook
- Có khả năng setup, quay, dựng video TikTok, Youtube, Facebook
- Làm việc fulltime từ thứ 2- thứ 6.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 7-9 triệu/tháng.
- Được tiền thưởng hiệu suất công việc mỗi tháng.
- Sau 3 tháng sẽ xem xét review lại lương.
- Làm việc trong môi trường thoải mái, năng động.
- Được thực làm: lập kế hoạch, triển khai, chạy các chiến dịch ads...
- Được hưởng các chế độ Bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS

CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 89 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

