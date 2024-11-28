Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 43/15 đường số 38, phường An Khánh, TP Thủ Đức (Quận 2), TPHCM, Quận 2, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chạy quảng cáo fb ads, tiktok ads mang data nóng từ về cho đội sale chốt đơn



- Tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo & tối ưu hóa chi phí.



- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi



- Đề xuất các phương án hoặc thực thi việc phát triển các kênh quảng cáo để tăng hiệu suất bán hàng.



- Triển khai, đo lường, phân tích & tối ưu những chỉ số cần thiết của các chiến dịch chạy performance trên nền tảng Google, FB của những sản phẩm công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm chạy fb ads ngành hàng mỹ phẩm, thẩm mỹ viện, thực phẩm chức năng, thời trang....



- Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi, có trách nhiệm, giao tiếp tốt



- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm

- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần

- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)

- Được thưởng lễ tết, sinh nhật

- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật

- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty

- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh (tùy bộ phận)

- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...

- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin