Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 577 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ,lên outline bài viết
- Phân phối và kiểm soát công việc của CTV Content
- Chỉnh sửa, đăng bài lên website và tối ưu nội dung bài viết chuẩn SEO
- Sáng tạo ý tưởng, sản xuất nội dung và phát triển các kênh mạng xã hội của công ty (Facebook, Tiktok, Youtube)
- Tham gia xây dựng ý tưởng nội dung trong các dự án truyền thông/marketing
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Leader
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Có laptop
– Ưu tiên sinh viên năm 3, năm 4 thuộc các chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Kinh tế....
– Chủ động và có tinh thần trách nhiệm đối với công việc
– Năng động, hòa đồng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt
– Đam mê và muốn phát triển bản thân ở mảng Content Marketing
KINH NGHIỆM: Không yêu cầu (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ lương theo năng lực 500.000d- 3.000.000d + thưởng chuyên cần
- Được hỗ trợ tài liệu, chữ ký và dấu mộc để làm báo cáo thực tập.
- Được Leader hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ tận tình cho báo cáo tốt nghiệp
- Được training toàn bộ kiến thức về Content và SEO
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập nếu như có cố gắng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
