Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 30 Đinh Thị Thi, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, sản phẩm, khách hàng, từ đó đưa ra chiến lược, sáng tạo nội dung phù hợp

- Chạy quảng cáo Facebook ads, tối ưu ngân sách hiệu quả

- Chịu trách nhiệm chính doanh số sản phẩm từ

- Có kinh nghiệm và năng lực trong việc scale ads ngân sách lớn

- Nắm bắt vấn đề, điều chỉnh nhanh, nhạy bén với các chính sách thay đổi từ Facebook

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái, vui vẻ

- Làm việc giờ hành chính: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7

- Địa chỉ làm việc: 30 - 32 - 34 Đinh Thị Thi, KĐT Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm Facebook ads

- Trẻ trung, tư duy, năng động, sáng tạo

- Có Laptop cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và nắm bắt công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Đồng hành cùng Enic phát triển sự nghiệp xa hơn, phát huy tối đa tiềm năng và năng lực bản thân

- Đội ngũ Media, designer, content, sale mạnh mẽ, hỗ trợ nhiệt tình để cùng nhau đạt được hiệu quả cao trong công việc

- Được cung cấp sẵn tài nguyên (tkqc, page, video, hình ảnh sản phẩm...), không cần lo lắng vấn đề tài khoản fanpage

- Chế độ đãi ngộ tốt: Phụ cấp + Thưởng + Nghỉ phép năm + Bảo hiểm + Tham gia team building của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

