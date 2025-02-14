Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 12 Đường Số 40, Khu đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

● Xây dựng định hướng tuyến nội dung theo từng giai đoạn, từng chiến dịch

● Khai thác insight khách hàng cho các chiến dịch quảng cáo khác nhau

● Trực tiếp sản xuất các nội dung quảng cáo: Facebook ADS, Kịch bản video, Ladipage, ADS Search,…

● Phối hợp với các phòng ban thiết kế, media,…để có sản phẩm nội dung chất lượng.

● Hiểu biết về nền tảng và các chính sách cơ bản của các kênh Facebook, Google.

● Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học, Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến vị trí làm việc

Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm viết về mảng nông nghiệp là 1 lợi thế

Có yêu thích về mảng Digital Marketing quảng cáo và các nền tảng quảng cáo phổ biến như Google/Facebook/Zalo/Tiktok,...

Kỹ năng phân tích số liệu tốt, nhạy cảm với content

Có khả năng tự học, research, tìm hiểu được insight nhiều ngành và viết được content cho nhiều mảng khác nhau.

Ưu tiên có biết sử dụng các tool như Google trend, facebook insight, Analytics…

Cẩn thận, trung thực, hòa đồng, chịu học hỏi, linh hoạt trong giải quyết công việc.,

chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Thủy Sính Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 8tr – 14tr)

· Được phát huy tối đa năng lực bản thân, xét tăng lương sau 6 tháng nếu đạt hiệu suất công việc cao

· Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.

· Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

· Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13… và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty.

· Quà sinh nhật, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình team building khác theo tình hình hoạt động công ty.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thủy Sính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thủy Sính

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.