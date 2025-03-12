Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam (VILC) – DN 100% Vốn Nước Ngoài làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 850 - 1 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam (VILC) – DN 100% Vốn Nước Ngoài
Mức lương
850 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: P902, Centec Tower, 72
- 74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 850 - 1 USD
- To corporate with Marketing department to manage the overdue payments.
- To settle the bad debts including repossessing and selling the lease asset/ collateral and work with relevant authorities (Court and execution department).
- To make the periodical reports to Board of Directors and authorities on bad debts.
- To support other departments in terms of legal aspect.
Với Mức Lương 850 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Male
- Age 27 - 35
- Graduated from University of Banking, Finance, Economics, Foreign Trade, Law.
- Good command of spoken and written English.
- Familiarity with computer software applications.
- Two-year working experience is required.
- Age 27 - 35
- Graduated from University of Banking, Finance, Economics, Foreign Trade, Law.
- Good command of spoken and written English.
- Familiarity with computer software applications.
- Two-year working experience is required.
Tại Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam (VILC) – DN 100% Vốn Nước Ngoài Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam (VILC) – DN 100% Vốn Nước Ngoài
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI