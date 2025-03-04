Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Zholding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Zholding
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, thiết kế hình ảnh, video, chạy quảng cáo trên kênh Facebook.
Quản lý các chiến dịch chạy quảng cáo và quản lý ngân sách MKT.
Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu cũng như tối ưu các chiến dịch quảng cáo..
Báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, theo tháng của team.
Tuyển dụng và đào tạo đội nhóm và quản lý team 8 người.
Định hướng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và các hoạt động của team được phân bổ trong cả ngắn hạn và dài.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên trong lĩnh vực marketing, từng làm trưởng nhóm marketing từ 6 tháng trở lên là lợi thế.
Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video.
Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video.
Tại Công ty cổ phần Zholding Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động,thoái mái,không gò bó, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Lương tăng theo năng lực và thành tích, Review lương định kì 1 năm 1 lần, review lương 1 năm 2 lần đối với các cá nhân làm tốt.
Funnytime 1 lần/tuần
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển (Training, coaching, OJT,…)
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng, Gala cuối năm,…) Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.
Du lịch 1 năm ít nhất 1 lần, 1 lần du lịch nước ngoài với các cá nhân suất sắc
Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,…)
Thưởng Lễ, Tết, Lương Tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Zholding
