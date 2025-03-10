Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TP Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xác định, phân tích và đào insight của nhóm đối tượng mục tiêu cũng như nhóm đối tượng tiềm năng.

Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động quảng cáo Online: Facebook, Tiktok, Google, Sàn TMĐT,...

Giám sát hiệu quả SEO trên Website chính công ty. Quản lý các thứ hạng từ khoá, các hoạt động Ads như chạy SEO, Google Adwords/Ads, Facebook Ads,...

Lập báo cáo tổng kết chiến dịch, phân tích, đo lường số liệu, đánh giá hiệu quả từng chiến dịch để đưa ra các đề xuất cải tiến và tối ưu hóa hiệu quả.

Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận, phòng ban liên quan để xây dựng chiến lược, kế hoạch digital marketing dựa trên những mục tiêu chung.

Quản lý, phân bổ ngân sách marketing và đảm bảo chi tiêu hiệu quả.

Theo dõi, báo cáo và đánh giá tình hình thị trường và xu hướng người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 2 năm.

Có kiến thức về: Thiết kế Website, tối ưu SEO, quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads,..)

Am hiểu các kênh Digital đặc biệt là các kênh Social networks.

Có tính tự giác, tự học hỏi, cầu thị, lắng nghe.

Phong cách làm việc chuyên nghiệp năng động, team work tốt.

Khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt.

Khả năng linh hoạt và làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến sự nghiệp.

Thu nhập cạnh tranh: Lương cơ bản + thưởng theo hiệu quả công việc.

Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép và thưởng lễ Tết.

Cơ hội học hỏi và phát triển: Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và tham gia các hội chợ thương mại quốc tế..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET

