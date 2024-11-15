Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Xây dựng chiến lược Trade Marketing: Phát triển và triển khai các chiến lược marketing nhằm tối ưu hóa sự hiện diện và thúc đẩy doanh số các sản phẩm tại phòng khám nha khoa

• Quản lý chương trình khuyến mãi và trưng bày: Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch khuyến mãi, hoạt động tại điểm bán (POSM), và trưng bày sản phẩm tại các nha khoa, bệnh viện RHM.

• Hợp tác với các đối tác phân phối: Phối hợp với các nha khoa để tối ưu hóa các chiến lược bán hàng và marketing, đảm bảo sản phẩm được phân phối và quảng bá đúng cách.

• Tăng cường mối quan hệ với nha khoa: Thực hiện các chương trình hỗ trợ, đào tạo cho nhân viên tại các nha khoa để nâng cao hiệu quả bán hàng.

• Phân tích hiệu quả chiến dịch: Đo lường và phân tích kết quả các chiến dịch Trade Marketing, từ đó đưa ra các cải tiến và tối ưu hóa các chiến lược.

• Quản lý ngân sách marketing: Quản lý và theo dõi ngân sách các hoạt động marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực Trade Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành y tế, nha khoa.

• Kỹ năng phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing hiệu quả.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm và khả năng đàm phán với đối tác.

• Năng động, sáng tạo, và có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

• Tiếng Anh giao tiếp tốt.

• Có tinh thần cầu tiến và mong muốn phát triển trong môi trường chuyên nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Lương tháng 13, thưởng định kỳ, thưởng cho nhân viên xuất sắc, ...

Chăm sóc sức khoẻ

Được đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công

Đào tạo

Được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Việt Nam

