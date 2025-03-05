Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI
- Hồ Chí Minh:
- 452G Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
1. Cập nhật sản phẩm:
- Đăng tải các cập nhật về sản phẩm mới lên hệ thống Sapo.
- Quản lý và tối ưu hóa nội dung hình ảnh sản phẩm theo chuẩn SEO.
2. Tư vấn và chăm sóc khách hàng:
- Tư vấn và chốt đơn hàng qua Facebook, Zalo.
- Gọi điện xác nhận đơn hàng, xử lý các đơn hàng đặt qua Zalo, Facebook và hotline.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến đơn hàng, bao gồm đi đơn và hoàn trả sản phẩm.
3. Nghiên cứu và viết nội dung:
- Nghiên cứu từ khóa và quản lý giao diện website: cập nhật hình ảnh nội dung.
- Viết nội dung sản phẩm và bài viết blog: chuẩn SEO, từ khóa chính, từ khóa phụ.
- Xử lý hình ảnh sản phẩm trước khi đăng và tạo hình ảnh phù hợp cho bài viết blog.
4. Tham gia sản xuất nội dung:
- Làm mẫu trong các video và ảnh giới thiệu sản phẩm, tham gia thoại và hỗ trợ livestream.
5. Hỗ trợ khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý thông tin từ khách hàng lẻ, sỉ và khách dự án.
- Giải đáp các thông tin về sự cố và khiếu nại liên quan đến sản phẩm, chính sách bảo hành, hóa đơn và vận chuyển.
- Thu thập thông tin khách hàng B2B để chuyển đến bộ phận kinh doanh.
- Xử lý yêu cầu đổi trả hàng hóa online.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing. Kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng Thương mại điện tử là một lợi thế.
Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.
Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.
Kỹ năng viết, đọc hiểu, và giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh trôi chảy.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing. Kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng Thương mại điện tử là một lợi thế.
Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.
Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.
Kỹ năng viết, đọc hiểu, và giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh trôi chảy.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI