Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 05/03/2025

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 452G Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Cập nhật sản phẩm:
- Đăng tải các cập nhật về sản phẩm mới lên hệ thống Sapo.
- Quản lý và tối ưu hóa nội dung hình ảnh sản phẩm theo chuẩn SEO.
2. Tư vấn và chăm sóc khách hàng:
- Tư vấn và chốt đơn hàng qua Facebook, Zalo.
- Gọi điện xác nhận đơn hàng, xử lý các đơn hàng đặt qua Zalo, Facebook và hotline.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến đơn hàng, bao gồm đi đơn và hoàn trả sản phẩm.
3. Nghiên cứu và viết nội dung:
- Nghiên cứu từ khóa và quản lý giao diện website: cập nhật hình ảnh nội dung.
- Viết nội dung sản phẩm và bài viết blog: chuẩn SEO, từ khóa chính, từ khóa phụ.
- Xử lý hình ảnh sản phẩm trước khi đăng và tạo hình ảnh phù hợp cho bài viết blog.
4. Tham gia sản xuất nội dung:
- Làm mẫu trong các video và ảnh giới thiệu sản phẩm, tham gia thoại và hỗ trợ livestream.
5. Hỗ trợ khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý thông tin từ khách hàng lẻ, sỉ và khách dự án.
- Giải đáp các thông tin về sự cố và khiếu nại liên quan đến sản phẩm, chính sách bảo hành, hóa đơn và vận chuyển.
- Thu thập thông tin khách hàng B2B để chuyển đến bộ phận kinh doanh.
- Xử lý yêu cầu đổi trả hàng hóa online.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 452G Lũy Bán Bích Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

