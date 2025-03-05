Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

1. Cập nhật sản phẩm:

- Đăng tải các cập nhật về sản phẩm mới lên hệ thống Sapo.

- Quản lý và tối ưu hóa nội dung hình ảnh sản phẩm theo chuẩn SEO.

2. Tư vấn và chăm sóc khách hàng:

- Tư vấn và chốt đơn hàng qua Facebook, Zalo.

- Gọi điện xác nhận đơn hàng, xử lý các đơn hàng đặt qua Zalo, Facebook và hotline.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến đơn hàng, bao gồm đi đơn và hoàn trả sản phẩm.

3. Nghiên cứu và viết nội dung:

- Nghiên cứu từ khóa và quản lý giao diện website: cập nhật hình ảnh nội dung.

- Viết nội dung sản phẩm và bài viết blog: chuẩn SEO, từ khóa chính, từ khóa phụ.

- Xử lý hình ảnh sản phẩm trước khi đăng và tạo hình ảnh phù hợp cho bài viết blog.

4. Tham gia sản xuất nội dung:

- Làm mẫu trong các video và ảnh giới thiệu sản phẩm, tham gia thoại và hỗ trợ livestream.

5. Hỗ trợ khách hàng:

- Tiếp nhận và xử lý thông tin từ khách hàng lẻ, sỉ và khách dự án.

- Giải đáp các thông tin về sự cố và khiếu nại liên quan đến sản phẩm, chính sách bảo hành, hóa đơn và vận chuyển.

- Thu thập thông tin khách hàng B2B để chuyển đến bộ phận kinh doanh.

- Xử lý yêu cầu đổi trả hàng hóa online.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing. Kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng Thương mại điện tử là một lợi thế.

Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.

Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.

Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.

Kỹ năng viết, đọc hiểu, và giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh trôi chảy.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh