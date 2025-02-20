Tuyển Digital Marketing Eras Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Eras Group
- Hồ Chí Minh: 262 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Xây dựng chiến lược Digital Marketing
• Xây dựng và triển khai chiến lược Digital Marketing tổng thể, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh của công ty.
• Định hướng chiến lược tăng trưởng thông qua các kênh Digital như SEO, SEM, Social Media, Email Marketing, Affiliate Marketing, và các nền tảng quảng cáo khác.
• Nghiên cứu thị trường, xu hướng Digital, và hành vi người dùng để tối ưu hóa chiến lược tiếp cận khách hàng.
2. Quản lý ngân sách và hiệu quả chi phí
• Lập kế hoạch ngân sách Digital Marketing hàng năm, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo hiệu quả ROI cao nhất.
• Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu suất từng chiến dịch Digital, từ đó đưa ra các quyết định cải tiến và phân bổ lại nguồn lực.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Eras Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Eras Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
