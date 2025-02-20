Tuyển Digital Marketing Eras Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược Digital Marketing

• Xây dựng và triển khai chiến lược Digital Marketing tổng thể, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh của công ty.

• Định hướng chiến lược tăng trưởng thông qua các kênh Digital như SEO, SEM, Social Media, Email Marketing, Affiliate Marketing, và các nền tảng quảng cáo khác.

• Nghiên cứu thị trường, xu hướng Digital, và hành vi người dùng để tối ưu hóa chiến lược tiếp cận khách hàng.

2. Quản lý ngân sách và hiệu quả chi phí

• Lập kế hoạch ngân sách Digital Marketing hàng năm, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo hiệu quả ROI cao nhất.

• Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu suất từng chiến dịch Digital, từ đó đưa ra các quyết định cải tiến và phân bổ lại nguồn lực.