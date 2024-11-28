Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Làm việc tổ nhóm sau đó phát triển và thảo luận các ý tưởng sáng tạo cho khách hàng được giao để tạo ra các sáng kiến về thương hiệu và truyền thông tiếp thị;

Làm việc chặt chẽ với thiết kế để đảm bảo phong cách thương hiệu được phản ánh chính xác và thống nhất với các quy định đã đặt ra;

Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược từ thu thập dữ liệu, tìm hiểu sâu sắc, đến soạn thảo đề xuất.

Sử dụng kiến thức lập kế hoạch và sáng tạo để thiết lập chiến lược sáng tạo; cần có khả năng đọc hiểu mục tiêu kinh doanh và nhân khẩu học để có thể giao tiếp thành công thông qua nội dung sáng tạo;

Chịu trách nhiệm chuyển định hướng sáng tạo thành các diễn giải hấp dẫn và hiệu quả;

Tìm kiếm và đề xuất các ý tưởng sáng tạo cho các dự án mới;

Liên tục nghiên cứu để nắm bắt các case study và các xu hướng mới về kỹ thuật số có thể áp dụng vào truyền thông tiếp thị;

Duy trì mối quan hệ làm việc hiệu quả với nhóm Dữ liệu & Thiết kế & Tài khoản cũng như mối quan hệ tích cực với khách hàng;

Tham gia trình bày đề xuất và ghi nhận phản hồi cùng với toàn bộ nhóm cho các bên liên quan, nhóm quản lý và khách hàng.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông/ Quản trị kinh doanh/Kinh tế hoặc các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm liên quan đến Công nghệ số hoặc Truyền thông đại chúng là một lợi thế.

Tư duy tổ chức tốt và tỉ mỉ.

Có khả năng thuyết trình và đàm phán tốt.

Có tinh thần làm việc nhóm.

Thông thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).

Có thể thực tập full time hoặc tối thiếu 8 buổi/ tuần từ thứ 2 - thứ 6

Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được đào tạo toàn diện về Công nghệ số và Quản trị truyền thông kỹ thuật số.

Có cơ hội tiếp cận với phương pháp và quy trình quản trị dự án truyền thông kỹ thuật số một cách có tổ chức và hiện đại.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến.

Chương trình Phát triển vượt trội cho những ứng viên tài năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

